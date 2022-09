F1, GP Italia 2022. Ferrari fa la voce grossa nella FP1. Comanda Charles Leclerc, 2° Carlos Sainz (Di venerdì 9 settembre 2022) Splende il Sole su Monza, ma la temperatura è fresca. Sono dunque condizioni idilliache quelle che tengono a battesimo il Gran Premio d’Italia di Formula Uno, apertosi nel pomeriggio di venerdì con la prima sessione di prove libere. Un turno nel quale si sono visti in pista alcuni piloti differenti rispetto alle abitudini. Innanzitutto Antonio Giovinazzi, impegnato al volante della Haas di Mick Schumacher, ma anche Nyck De Vries in loco di Sebastian Vettel sull’Aston Martin. La notizia del giorno è però rappresentata dalla grandinata di penalità che andrà a coinvolgere svariati piloti dopo le qualifiche di domani. Due uomini dovrebbero ricevere una “back to the grid penalty”, ovvero Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda. Dovrebbero essere retrocessi di 15 posizioni sia Carlos Sainz che Valtteri Bottas. Sono invece 10 le caselle perse da Sergio ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Splende il Sole su Monza, ma la temperatura è fresca. Sono dunque condizioni idilliache quelle che tengono a battesimo il Gran Premio d’di Formula Uno, apertosi nel pomeriggio di venerdì con la prima sessione di prove libere. Un turno nel quale si sono visti in pista alcuni piloti differenti rispetto alle abitudini. Innanzitutto Antonio Giovinazzi, impegnato al volante della Haas di Mick Schumacher, ma anche Nyck De Vries in loco di Sebastian Vettel sull’Aston Martin. La notizia del giorno è però rappresentata dalla grandinata di penalità che andrà a coinvolgere svariati piloti dopo le qualifiche di domani. Due uomini dovrebbero ricevere una “back to the grid penalty”, ovvero Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda. Dovrebbero essere retrocessi di 15 posizioni siache Valtteri Bottas. Sono invece 10 le caselle perse da Sergio ...

