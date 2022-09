giumur_ : @97fra_cala @ultraviolenchaz Beh comparare una regina ad un calciatore non è il massimo. (Nulla contro Maradona) - fiorentina_it : Le prime parole da calciatore della #Fiorentina di #Barak in conferenza stampa: 'Mezz'ala il mio ruolo. Felice per… - MrcMra81 : @antonio_gaito In questi casi conta molto la volontà del calciatore e soprattutto il livello dell’avversaria e l’im… - frogblau : @SpudFNVPN Spud posso sapere se pensi ancora tutte quelle cose della Marianne (Ndombele)? Io sono convinto che sia… - sportli26181512 : Eranio: 'Nel derby c'è stata una prova di maturità da parte del Milan': Stefano Eranio, ex calciatore, si è così es… -

Il Primato Nazionale

... che arriva prima del secondo impegno in Champions League, la partita casalingala Dinamo ... Ora ha bisogno di giocare ed è un ottimo. Rebic Non mi piacciono le illazioni: ha un ...Sul possibile rinvio della partitail Rangers : "Non so niente, nessuna comunicazione, ci ... E' unriconoscibile per le qualità che ha, gli ha fatto bene quello che abbiamo detto in ... Ex calciatore contro la regina: “Perché neri e mulatti dovrebbero essere in lutto” Vigilia di Benevento- Cagliari e per Fabio Liverani è il tempo delle scelte. Tutti presenti, a eccezione di Barreca: “Niente di grave, sono acciacchi normali per chi non ha fatto la preparazione. Barr ...Sono 23 i calciatori convocati da mister Pecchia per la sfida contro la Ternana di domani. Rispetto all’ultima gara è assente Bernabé, ma torna a - ParmaPress24 ...