Dap | 203 assistenti tecnici | info prove

23 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana " 4 a Serie speciale " n. 25 del 29 marzo 2022. In particolare, le date , le modalità e la sede di svolgimento della prova ...

E' stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l'avviso relativo al concorso pubblico perassistenti tecnici , II Area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia " Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con P. D. G. 23 ...Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato in data 10 giugno 2022 l'avviso relativo al rinvio delle prove d'esame previste dal bando a n.posti per il profilo professionale di Assistente Tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2, indetto con PDG 22 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale " IV Serie Speciale " n. 25 del 29 marzo ... Dap, concorso per 203 Assistenti Tecnici: rinvio prove d'esame - gNews Giustizia news online - Quotidiano del Ministero della giustizia