Covid, in arrivo 19 milioni di dosi di vaccini bivalenti. "I medici chiamino anziani e fragili" (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata al ministero la campagna di quarte e terze dosi con i nuovi medicinali. "Questi farmaci hanno salvato 20 milioni di vite". Gli interventi degli esperti Magrini, Rezza, Locatelli. E Petroni, il sostituto di Figliuolo, che invita i dottori a convocare i propri assistiti Leggi su repubblica (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata al ministero la campagna di quarte e terzecon i nuovinali. "Questi farmaci hanno salvato 20di vite". Gli interventi degli esperti Magrini, Rezza, Locatelli. E Petroni, il sostituto di Figliuolo, che invita i dottori a convocare i propri assistiti

Agenzia_Ansa : Speranza, a settembre in arrivo i primi vaccini Covid adeguati alla variante Omicron. Le prime dosi potrebbero esse… - EmMicucci : RT @GiovaQuez: Locatelli: 'A settembre è previsto l'arrivo di quasi 19 milioni di dosi di questi vaccini adattati. Come sottolineato da Ecd… - infoitsalute : Covid, in arrivo 19 milioni di dosi di vaccini bivalenti. 'I medici chiamino anziani e fragili' - MissTostapane : Quando i miei nipoti mi chiederanno “zix ma tu cosa facevi mentre la regina Elisabetta moriva, la probabile guerra,… - bravaebella : la mia migliore amica ha il covid. ragazzi se arrivo a 3 davvero qui mi devo bere l amuchina -