AmoBergamo : #Bergamo Nel futuro della cascina Ponchia uno spazio di co-housing per persone autistiche - webecodibergamo : Cascina Ponchia, spazio di co-housing per persone con disturbo dello spettro autistico -

BergamoNews.it

La Giunta aveva annunciato la volontà di avviare un progetto di valore sociale negli spazi dell'immobile, tornato nelle disponibilità dell'amministrazione dopo anni di occupazione abusivaLapotrebbe divenire uno spazio di co - housing per persone con disturbi dello spettro autistico: la Giunta del Comune di Bergamo ha dato parere positivo al percorso di co - progettazione ... Nel futuro di cascina Ponchia uno spazio per far convivere persone con problemi di autismo Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...La Giunta aveva annunciato la volontà di avviare un progetto di valore sociale negli spazi dell'immobile, tornato nelle disponibilità dell'amministrazione dopo anni di occupazione abusiva ...