Campionati giovanili in doppio, il meteo non ferma la seconda giornata di regate (Di venerdì 9 settembre 2022) Malgrado le previsioni meteo marine avessero fatto temere il peggio, anche la seconda giornata di regate dei Campionati Italiani giovanili in doppio si è svolta regolarmente. L'evento clou, riservato ai velisti dai 13-17 anni delle Classi 420, 29er, RS Feva, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15, è organizzato a Viareggio sino a sabato 10 settembre ed assegnato dalla FIV al Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Marina di Pietrasanta e Yachting Club Versilia con la collaborazione della LNI sez. Viareggio e del C.C. Velici Versiliesi. Campionati giovanili in doppio, le regate Ieri si è regatato regolarmente. Il vento si è fatto attendere ...

