Camilla diventerà Regina consorte? Chi è la moglie di Carlo III e qual era la volontà di Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta II, il suo primogenito è salito al trono con il nome di Carlo III: sua moglie Camilla diventerà Regina consorte? quali erano le volontà della sovrana defunta? Camilla diventerà Regina consorte? Chi è la moglie di Carlo III Camilla Parker Bowles Shand, seconda moglie di Carlo III d'Inghilterra, è la nuova Regina consorte. La donna ha acquisito il titolo reale dopo la morte di Elisabetta II che si è spenta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre all'età di 96 anni, dopo aver regnato per ...

