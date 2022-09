Avellino, controlli sul lavoro: denunciato titolare di un cantiere edile (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoViolazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri delle Stazioni di Avellino e Castelfranci che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Avellino. Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Avellino ha portato alla denuncia del titolare dell’impresa esecutrice dei lavori in quanto, all’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre al deferimento in stato di libertà dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoViolazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di: questo è emerso all’esito di una serie dieffettuati dai Carabinieri delle Stazioni die Castelfranci che hanno operato congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato deldi. Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad undiha portato alla denuncia deldell’impresa esecutrice dei lavori in quanto, all’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di. Oltre al deferimento in stato di libertà dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di ...

