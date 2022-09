US Open 2022, Swiatek: “Orgogliosa del mio rendimento, miglioro partita dopo partita” (Di giovedì 8 settembre 2022) Iga Swiatek ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Jessica Pegula, grazie alla quale ha raggiunto le semifinali degli US Open 2022: “Jessica è stata un’avversaria molto ostica ed il secondo set è stato molto equilibrato, entrambe abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Sono Orgogliosa di me stessa per averlo portato a casa e del mio rendimento, sento di giocare meglio partita dopo partita“. La polacca, al debutto nella sessione serale sull’Arthur Ashe, ha poi aggiunto a tal proposito: “Oggi avevo una concentrazione diversa. Non ho notato gran parte delle cose che succedevano intorno a me. E’ una cosa positiva, perché durante le partite noi giocatrici dovremmo essere concentrate ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Igaha parlato in conferenza stampala vittoria ai danni di Jessica Pegula, grazie alla quale ha raggiunto le semifinali degli US: “Jessica è stata un’avversaria molto ostica ed il secondo set è stato molto equilibrato, entrambe abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Sonodi me stessa per averlo portato a casa e del mio, sento di giocare meglio“. La polacca, al debutto nella sessione serale sull’Arthur Ashe, ha poi aggiunto a tal proposito: “Oggi avevo una concentrazione diversa. Non ho notato gran parte delle cose che succedevano intorno a me. E’ una cosa positiva, perché durante le partite noi giocatrici dovremmo essere concentrate ...

