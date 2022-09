“Una corda tesa che può spezzarsi”: Caterina Balivo parla del rapporto col marito. E si prepara a una sfida in tv (Di giovedì 8 settembre 2022) Quella 2022 è stata l’estate di Caterina Balivo, una tra le grandi protagoniste del palinsesto telesivo con il ritorno in ben due programmi, tra cui uno in Rai. E ora la presentratrice si appresta ad affrontare l’autunno con una nuova importantissima sfida lavorativa. Sposata con Guido Maria Brera dal 30 agosto del 2014, nell’attes del debutto alla conduzione di un game show ha voluto raccontare come gestisce l’ansia in ambito lavorativo e familiare, ma anche del suo rapporto con il marito. Caterina Balivo, il rapporto con il marito Guido Maria Brera Nessuna ansia verso la nuova avventura televisiva. E neppure verso il marito. Gli unici che, a quanto pare, le scatenano questa reazione sono i figli con loro, infatti, ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Quella 2022 è stata l’estate di, una tra le grandi protagoniste del palinsesto telesivo con il ritorno in ben due programmi, tra cui uno in Rai. E ora la presentratrice si appresta ad affrontare l’autunno con una nuova importantissimalavorativa. Sposata con Guido Maria Brera dal 30 agosto del 2014, nell’attes del debutto alla conduzione di un game show ha voluto raccontare come gestisce l’ansia in ambito lavorativo e familiare, ma anche del suocon il, ilcon ilGuido Maria Brera Nessuna ansia verso la nuova avventura televisiva. E neppure verso il. Gli unici che, a quanto pare, le scatenano questa reazione sono i figli con loro, infatti, ...

ManuCarnevali : @elevisconti @GiuseppeConteIT Non è una minaccia è un rischio reale. A tirare troppo la corda prima o poi si spezza… - Michael_0101010 : @righettiisabell I palloni gonfiati siete voi. Ci avete spinto in un 'cul de sac' per un vostro principio/interess… - DigennalL : @Comemigirano @Marco1999Busa Gente che fino ad ieri neanche sapeva di scontri razziali in regioni ucraine iggi sono… - tterrato : Sono teso come una corda di violino, lo so. Ma voi avete capito cosa è successo a casa dei miei stasera? Persone ch… - ronrons2 : 'Che hai, che abbiamo, che ci accade? Ahi il nostro amore è una corda dura che ci lega ferendoci e se vogliamo usci… -