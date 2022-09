(Di giovedì 8 settembre 2022) In una sessione di botta e risposta Timesclude, ancora una volta, che Apple possa supportare il protocollo RCS. “I nostri utenti non ce l’hanno mai chiesto”. La visione di Apple su questo argomento è contenuta in un’altra risposta: “Compra una tua madre”...

Digital_Day : La risposta spiazzante di Cook spazza via ogni speranza di vedere Apple supportare il protocollo RCS su iPhone -

DDay.it

Alla domanda sulle nostre rivelazioni, il gruppoLab ha confermato di controllare Tykelab e che ...e assicura che il proprio personale non è autorizzato a svolgere attività operative adei ...L'azienda ha dichiarato di seguire le leggi italiane e europee sull'export e che i propri dipendenti non sono autorizzati a svolgere attività operative adei clienti.si è rifiutata di ... Supporto a RCS in iOS Cook risponde così: “regalate a vostra mamma un iPhone” Mentre l’Europa fa i conti con Pegasus, un’azienda italiana sfrutta una vulnerabilità della rete telefonica per monitorare persone in tutto il mondo. L'inchiesta coordinata da Lighthouse Reports con D ...