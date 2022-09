Star di TikTok muore tragicamente a soli 28 anni: aveva riso dei suoi problemi di obesità sui social (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ morta a soli 28 anni la Star di TikTok. Gravemente sovrappeso, prendeva in giro la sua obesità sui social, concedendosi però sempre qualche sfizio di gola. Il fenomeno web israeliano Idan Ohayon è tragicamente scomparso la scorsa notte al Barzilai Medical Center di Ascalona a soli 28 anni. La notizia ha immediatamente raggiunto i L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ morta a28ladi. Gravemente sovrappeso, prendeva in giro la suasui, concedendosi però sempre qualche sfizio di gola. Il fenomeno web israeliano Idan Ohayon èscomparso la scorsa notte al Barzilai Medical Center di Ascalona a28. La notizia ha immediatamente raggiunto i L'articolo NewNotizie.it.

