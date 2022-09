Sondaggi, il Pd senza i voti dei lavoratori. M5s in crescita al Sud ma il 17% di chi lo sceglieva ora preferisce Meloni (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dallo stop elettorale i Sondaggi sulle elezioni del 25 settembre continuano a mostrare una situazione in cui il centrodestra è largamente in testa. Mentre il centrosinistra arranca e il Terzo Polo non sfonda. Il Movimento 5 Stelle invece continua a crescere. Soprattutto al Sud, dove è attualmente primo partito secondo il campione di Ixé. Una rilevazione di Cluster17 per Il Fatto Quotidiano dice che la distanza tra i due poli principali è enorme: 44,8% contro 27,4%. Mentre la forbice tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico si allarga: 24,4% contro 20,8%. Il M5s arriva al 14,4% e distacca la Lega (11,3%). Mentre in questa rilevazione Forza Italia (8,4%) è ancora sopra il Terzo Polo (6,8%). Sopra alla soglia di sbarramento l’alleanza Verdi-Sinistra (3,6%) e Italexit di Gianluigi Paragone (3,3%). Sotto gli altri: compresi Unione Popolare (1,2%), +Europa ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dallo stop elettorale isulle elezioni del 25 settembre continuano a mostrare una situazione in cui il centrodestra è largamente in testa. Mentre il centrosinistra arranca e il Terzo Polo non sfonda. Il Movimento 5 Stelle invece continua a crescere. Soprattutto al Sud, dove è attualmente primo partito secondo il campione di Ixé. Una rilevazione di Cluster17 per Il Fatto Quotidiano dice che la distanza tra i due poli principali è enorme: 44,8% contro 27,4%. Mentre la forbice tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico si allarga: 24,4% contro 20,8%. Il M5s arriva al 14,4% e distacca la Lega (11,3%). Mentre in questa rilevazione Forza Italia (8,4%) è ancora sopra il Terzo Polo (6,8%). Sopra alla soglia di sbarramento l’alleanza Verdi-Sinistra (3,6%) e Italexit di Gianluigi Paragone (3,3%). Sotto gli altri: compresi Unione Popolare (1,2%), +Europa ...

millywo : @borghi_claudio @FedericoBussol4 @Cecilia89295700 On. Ma esistono sondaggi, dei collegi? Mi fa una promessa, che c… - Bolognara : @lau_fasani @lorepregliasco Io ho visto politici candidati alle prossime elezioni pubblicare sondaggi sui propri pr… - LucaVita : @EnricoLetta Hanno bisogno della crisi delle bollette, senza crisi non possono fare demagogia… a loro interessano solo voti e sondaggi… - lucialeone70 : RT @APeppinodit: @EnricoLetta @EnricoLetta, e lo dici pure?!?! Prima hai cercato di vincere con questa legge elettorale, ora, visto che i s… - Freccy85 : @Immaflor84 Non posso più vivere senza i tuoi sondaggi! -