Rugby femminile, nasce l'Eccellenza: campionato con 8 squadre al via il 20 novembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Con la stagione 2022-2023 nascerà il campionato d'Eccellenza di Rugby femminile: le migliori otto squadre sulla base del ranking 2021-2022 parteciperanno al massimo campionato nazionale, che nel fine settimana del 3-4 giugno assegnerà il titolo di Campione d'Italia. Retrocessione in Serie A femminile 2023-2024 per l'ultima classificata. l'Eccellenza femminile scatterà domenica 20 novembre, al termine della Coppa del Mondo, e si disputerà con un girone unico con gare di andata e ritorno tra le otto partecipanti. Le semifinali si giocheranno il 21 e 28 maggio con gare di andata e ritorno tra le prime quattro classificate in stagione regolare e Finale Scudetto in campo neutro.

