Regina Elisabetta, la madre morta a 102 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Arrivata all'età di 96 anni, Elisabetta ha regnato per un tempo record di 70 anni, seconda solo a re Sole. Ma la sua longevità, così come il lungo regno, hanno dei precedenti nella famiglia reale. Sua madre, Elizabeth Bowes Lyon, ha vissuto fino all'età di quasi 102 anni. Moglie di re Giorgio Vi, è stata Regina consorte dal 1936 al 1952. Quando la figlia è salita al trono, ha assunto il titolo di Regina madre, che ha mantenuto fino alla sua morte, nel 2002. Quanto alla durata del regno, prima di Elisabetta II il record era detenuto dalla sua trisnonna, la Regina Vittoria, rimasta sul trono per 63 anni, sette mesi e due giorni, dal 20 giugno 1837 fino alla morte, il 22 gennaio 1901.

