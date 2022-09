Ranking ATP, dove sarebbe Jannik Sinner con i punti di Wimbledon: top 10 virtuale e classifica falsata (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ultimo torneo stagionale dello Slam, gli US Open 2022, ha visto Jannik Sinner terminare il tabellone principale da numero 11 virtuale ATP, con l’aggiornamento delle classifiche di lunedì 12 settembre che vedrà l’azzurro a quota 3200. Sinner scarterà poi i 180 punti del quarto turno raggiunto lo scorso anno ed incamererà i 360 dei quarti di quest’anno. Altri 360 ne avrebbe incamerati con i quarti raggiunti a Wimbledon: ecco come sarebbe ora la classifica. Ranking ATP LIVE 6 SETTEMBRE 1 Rafael Nadal 5810 2 Carlos Alcaraz 5460 3 Casper Ruud 5370 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos Tsitsipas 4810 7 Novak Djokovic 3570 8 Cameron Norrie 3550 9 Andrey Rublev 3390 10 Hubert Hurkacz 335511 Jannik ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ultimo torneo stagionale dello Slam, gli US Open 2022, ha vistoterminare il tabellone principale da numero 11ATP, con l’aggiornamento delle classifiche di lunedì 12 settembre che vedrà l’azzurro a quota 3200.scarterà poi i 180del quarto turno raggiunto lo scorso anno ed incamererà i 360 dei quarti di quest’anno. Altri 360 ne avrebbe incamerati con i quarti raggiunti a: ecco comeora laATP LIVE 6 SETTEMBRE 1 Rafael Nadal 5810 2 Carlos Alcaraz 5460 3 Casper Ruud 5370 4 Daniil Medvedev 5065 5 Alexander Zverev 5040 6 Stefanos Tsitsipas 4810 7 Novak Djokovic 3570 8 Cameron Norrie 3550 9 Andrey Rublev 3390 10 Hubert Hurkacz 335511...

