Nizza-Colonia in ritardo e posticipata: il motivo, gravissimo un tifoso | VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Momenti di grande paura prima delle partite europee, si giocano le sfide in Europa e Conference League. Sono in arrivo importanti indicazioni per la classifica. La partita tra Nizza e Colonia non si è giocata, si sono verificati infatti momenti di tensione prima della gara di Conference League. Nel dettaglio si sono registrati scontri tra tifosi. I primi momenti di tensione già nel pomeriggio: allo stadio le due tifoserie sono arrivate allo scontro, i tifosi tedeschi hanno provato a scavalcare per avvicinarsi ai tifosi avversari e uno di loro è caduto dalla tribuna ed è gravemente ferito. La partita è stata postipata. die köln fans schubsen einen schwarz gekleideten Nizza fan von der tribüne??? pic.twitter.com/17IxwnqEMp — nvco (@11nvco) September 8, 2022

