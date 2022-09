Lega Pro, Ghirelli: “Seconde squadre? Juventus Next Gen miglior esempio con Miretti e Fagioli” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo la conferenza stampa di tre giovani giocatori della Juventus, ha parlato del progetto sui settori giovanili dei club: “Ci sono ancora dubbi sul valore del progetto Seconde squadre? Il miglior esempio che abbiamo su questo lavoro è la Juventus Next Gen, con Miretti, Soulé, Fagioli che ora sono tre talenti formati in un campionato performante come la Serie C. Loro sono la dimostrazione concreta di quanta utilità avrebbe per il calcio italiano se si aprisse a percorsi formativi. Adesso bisogna fare un passo avanti, nel corso dei Mondiali in Qatar organizzeremo un tavolo di riflessione sull’ esperienza Seconde ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente dellaPro, Francesco, dopo la conferenza stampa di tre giovani giocatori della, ha parlato del progetto sui settori giovanili dei club: “Ci sono ancora dubbi sul valore del progetto? Ilche abbiamo su questo lavoro è laGen, con, Soulé,che ora sono tre talenti formati in un campionato performante come la Serie C. Loro sono la dimostrazione concreta di quanta utilità avrebbe per il calcio italiano se si aprisse a percorsi formativi. Adesso bisogna fare un passo avanti, nel corso dei Mondiali in Qatar organizzeremo un tavolo di riflessione sull’ esperienza...

DiMarzio : La ricostruzione estiva del @sscnapoli è passata anche dalle uscite, tante in @LegaProOfficial. Non solo cessioni:… - DiMarzio : .@juventusfc, le parole degli ex Under 23 #Miretti, #Soule e #Fagioli: dagli allenamenti con Ronaldo dell'ex Cremon… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #LegaPro, #Ghirelli: 'Seconde squadre? #Juventus Next Gen miglior esempio con #Miretti e #Fagioli' - sportface2016 : #LegaPro, #Ghirelli: 'Seconde squadre? #Juventus Next Gen miglior esempio con #Miretti e #Fagioli' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Ghirelli 'giovani Juve dimostrano utilità 2/e squadre' Presidente Lega Pro 'occorre aprire a nuovi percorsi formativi' -