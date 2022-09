globalistIT : - Salvitus1 : RT @boletusatanas: @braveheartmmt @borghi_claudio @AlessandroInn20 @masemarco @dottorbarbieri @Salvitus1 @fuoridalcorotv @matteosalvinimi S… - boletusatanas : @braveheartmmt @borghi_claudio @AlessandroInn20 @masemarco @dottorbarbieri @Salvitus1 @fuoridalcorotv… - tamamaris : @GinaDi15 @DmitryEvic Salvini farà come sempre, cioè farà cadere il governo. Un gov di destra non durerebbe più di… - Lega_Massa : RT @matteosalvinimi: Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla chies… -

Globalist.it

Poi non so quantificare se sarà premiata più Fratelli d'Italia o la, perché oggettivamente mi pare che le intenzioni di voto siano vicine". A proposito delle divergenze fra FdI esu temi ......6%, segue Forza Italia con 10,2%, lafortemente ridimensionata con 4,9%, la Dc con 1,6%, la ...accaduto quello che succede nelle coppie quando il rapporto è logoro c'è chi lo riconosce e chi... La Lega tenta l’assalto a Giorgia Meloni: “Vogliamo essere il primo partito della destra” 8 Settembre 2022 - 14.14 Claudio Borghi, capolista della Lega nel collegio plurinominale della Toscana per il Senato, incontrando i giornalisti oggi a Firenze con gli altri candidati Federico Bussolin ...In serata il disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti potrebbe avere l'ultima chance di arrivare in Aula, al Senato, per il voto conclusivo: è quel che è trapel ...