I post - nazisti tedeschi di AfD amici di Putin: 'Speriamo che l'inverno vada male così noi cresciamo' (Di giovedì 8 settembre 2022) Che l'estrema destra populista e neofascista appoggiasse da tempo le idee di Putin è cosa nota e, adesso, si augura anche che la situazione negli Stati europei possa precipitare. Chiacchierando a ...

globalistIT : - ACSperanza1 : SERVONO RAZZI PER GLI HIMARS AI NAZISTI: WASHINGTON PROVVEDE ??Il Pentagono annuncerà oggi il trasferimento in Ucr… - AlMaran83 : RT @amaryllide1: L'autorevole Washingto Post (e non la Pravda) ammette che i (limitatissimi) guadagni di terreno degli ucronazi sono avvenu… - amaryllide1 : L'autorevole Washingto Post (e non la Pravda) ammette che i (limitatissimi) guadagni di terreno degli ucronazi sono… - MecchiaVladimir : Un mercenario svedese con l'identificativo di chiamata 'Ice', combattente per i nazisti, nella comunità Instagram d… -