Harry Styles scherza sul palco: "Ho fatto un salto a Venezia per sputare addosso a Chris Pine" (Di giovedì 8 settembre 2022) Harry Styles ha fatto ritorno sul palco del Madison Square Garden di New York per completare la serie di concerti prevista e si è preso un momento pet ironizzare sul presunto sputo a Chris Pine. Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, dove ha presenziato all'anteprima mondiale di Don't Worry Darling, Harry Styles è tornato nella sua location naturale, il palco del Madison Square Garden, dove si è preso un momento per scherzare sul presunto sputo a Chris Pine. "Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso essere di nuovo a New York. Ho fatto un salto veloce a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022)haritorno suldel Madison Square Garden di New York per completare la serie di concerti prevista e si è preso un momento pet ironizzare sul presunto sputo a. Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di2022, dove ha presenziato all'anteprima mondiale di Don't Worry Darling,è tornato nella sua location naturale, ildel Madison Square Garden, dove si è preso un momento perre sul presunto sputo a. "Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso essere di nuovo a New York. Hounveloce a ...

LiveNationIT : Tutti amano la Riviera, anche @Harry_Styles ? Avete visto il suo messaggio dedicato a #LoveOnTourReggioEmilia vola… - team_world : Sono enormemente grato alle persone che mi hanno appoggiato nella mia vita e in particolare ai fan che mi hanno sem… - team_world : Buongiorno a tutti, ma soprattutto a Harry Styles che oggi si è svegliato in una delle città più belle del mondo ??… - vittoriaaa28 : RT @C0MPL37EM3SS: perché la verità… è che l’unico album di harry styles… senza nemmeno uno skip… è proprio hs1 - shittyloki : RT @Fede_ProudOfLou: Oggi è una giornata tristissima. Harry Styles e Louis Tomlinson non sono più in Italia. -