Il20enne Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, arrestato a fine luglio nell'inchiesta milanese con al centro unatra gruppi rivali di giovani, è stato scarcerato su decisione ...tra, Sara Ben Salha: "Ho sbagliato a fare da esca. In carcere ho visto Alessia Pifferi soffrire, le scriverò" di Manuela Messina 06 Agosto 2022 Faida trapper: scarcerato Simba La Rue, ai domiciliari per cure - Cronaca Il trapper 20enne Simba La Rue, all'anagrafe Mohamed Lamine Saida, arrestato a fine luglio nell'inchiesta milanese con al centro una faida tra gruppi rivali di giovani, è stato scarcerato su decisione ...Il 20enne andrà ai domiciliari in una comunità assistenziale. I giudici hanno accolto l'istanza del suo legale che ha fatto presente come le condizioni del giovane, che deve essere operato ad una gamb ...