Energia: Cdm approva relazione Franco, maggiori entrate per 6,2 mld (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro degli Esteri Daniele Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro. Il governo presenterà la relazione alle Camere per la relativa autorizzazione necessaria affinché l'esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le maggiori entrate, come indicate dalla relazione - informa Palazzo Chigi - rappresenteranno la componente principale del nuovo decreto aiuti che il Governo approverà, dopo il passaggio parlamentare, con l'obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese del caro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri hato, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro degli Esteri Daniele, laal Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base dipari a 6,2 miliardi di euro. Il governo presenterà laalle Camere per la relativa autorizzazione necessaria affinché l'esecutivo possa utilizzare le risorse previste. Le, come indicate dalla- informa Palazzo Chigi - rappresenteranno la componente principale del nuovo decreto aiuti che il Governo approverà, dopo il passaggio parlamentare, con l'obiettivo di contrastare gli effetti su famiglie e imprese del caro ...

