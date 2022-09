Elettra Lamborghini, lato B bruciacchiato in mostra su Instagram: cosa è successo? (Di giovedì 8 settembre 2022) Elettra Lamborghini non smette mai di far parlare di sé. La cantante ed erede dell’impero Lamborghini, nota a tutti come la regina del twerking, quest’estate sul suo profilo social ha sfoggiato outfit audaci e provocanti. E nelle ultime ore si è resa protagonista di un simpatico siparietto che, come al solito, ha scatenato l’ilarità dei follower. cosa è successo? cosa è successo L’interprete di Caramello, il tormentone estivo che la vede collaborare insieme a Rocco Hunt e Lola Indrigo, si trova adesso a Parigi insieme al marito Dj Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Durante il soggiorno in hotel, in uno dei più prestigiosi della capitale francese, la 28enne ha raccontato ai follower di aver appoggiato il lato B su una piastra per capelli accesa e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022)non smette mai di far parlare di sé. La cantante ed erede dell’impero, nota a tutti come la regina del twerking, quest’estate sul suo profilo social ha sfoggiato outfit audaci e provocanti. E nelle ultime ore si è resa protagonista di un simpatico siparietto che, come al solito, ha scatenato l’ilarità dei follower.L’interprete di Caramello, il tormentone estivo che la vede collaborare insieme a Rocco Hunt e Lola Indrigo, si trova adesso a Parigi insieme al marito Dj Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Durante il soggiorno in hotel, in uno dei più prestigiosi della capitale francese, la 28enne ha raccontato ai follower di aver appoggiato ilB su una piastra per capelli accesa e ...

