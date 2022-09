Cos'è il piano "London Bridge", ecco come la Gran Bretagna si prepara alla morte di Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) I primi ad essere informati dell'infausta notizia saranno il premier e i principali ministri del governo, per mezzo di una parola d'ordine già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 settembre 2022) I primi ad essere informati dell'infausta notizia saranno il premier e i principali ministri del governo, per mezzo di una parola d'ordine già ...

PeoTwitta : @DomenicoElGrito @francesco_decio @matteosalvinimi C’è un problema di fondo: sul piano teorico sarei anche d’accord… - yaekuman : Cos'è che hai? Perché scappi via così in fretta? Oh, ma lo vuoi capire? Che senza di te pure il vino buono sa di ar… - nonevoltaire : @PaolaSarno67 @saintone79 @mariosc43566190 @kiaro_oscuro @SimoPillon So benissimo cos'è l'estetica e immaginavo che… - VaniaDelli : RT @vignettisti: „Ho la paura della perdita della democrazia, perché io so cos’è la non democrazia. La democrazia si perde pian piano, nell… - FEzrebu : @EnricoLetta Cos'è, il piano non funziona? -