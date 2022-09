Cosa succederà alla morte della regina Elisabetta? Buckingham Palace metterà in atto misure a cui sta lavorando da oltre mezzo secolo. Anche per Carlo re (Di giovedì 8 settembre 2022) Il codice non più tanto segreto, Operation London Bridge, deriva da una filastrocca per bambini dedicato al famoso ponte londinese. E quando sarà il momento di dover annunciare la scomparsa della regina Elisabetta, saranno proprio queste le parole che Buckingham Palace, nelle vesti del segretario privato della sovrana, userà per comunicare la notizia al primo ministro. Addio alla regina ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Il codice non più tanto segreto, Operation London Bridge, deriva da una filastrocca per bambini dedicato al famoso ponte londinese. E quando sarà il momento di dover annunciare la scomparsa, saranno proprio queste le parole che, nelle vesti del segretario privatosovrana, userà per comunicare la notizia al primo ministro. Addio...

ClaMarchisio8 : Se Tuchel viene esonerato dopo l'1 a 0 ,a Klopp cosa succederà? Serata magica a Napoli ?? #NapoliLiverpool #ChampionsLeague - giuliarillotta : ancora non riesco a credere che sia morta la Regina Elisabetta II, chissà cosa succederà adesso #QueenElizabeth - JoeyP_Rogers : RT @allonsydearie: Se reputate irrispettosa la reazione di twitter a questa notizia aspettate di vedere cosa succederà quando schioppa Berlü - maximone816 : RT @sissiisissi2: “Viste le preoccupazioni del signor Letta sul voto utile, rassicuriamo i cittadini: se voterete noi avrete la garanzia ch… - AnnaLizzy68 : RT @itsmeback_: La Regina è morta in Scozia… Truss non può prestare giuramento come Primo Ministro in Scozia secondo la Costituzione del R… -