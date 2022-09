Calendario semifinali Mondiali volley 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Italia-Slovenia e Brasile-Polonia sono ledeidimaschile. Le due sfide andranno in scena sabato 10 settembre a Katowice (Polonia), in palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata che andrà in scena il giorno successivo nella stessa località. L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver superato con fatica l’insidiosa Cuba e dopo aver firmato un’autentica impresa ai quarti di finale, battendo la Francia in rimonta al tie-break ed eliminando così i Campioni Olimpici. I Campioni d’Europa se la dovranno vedere contro l’agguerrita Slovenia nella rivincita della Finale dell’ultima rassegna continentale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per battere i balcanici guidati da Klemen Cebulj e Toncek Stern, ma si preannuncia una partita ...