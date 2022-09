Calcio: Milan, Florenzi operato alla coscia e starà fuori 5 mesi (Di giovedì 8 settembre 2022) L'esterno aveva subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale MilanO - Il Milan non potrà contare su Alessandro Florenzi prima del 2023. L'esterno rossonero, in occasione ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) L'esterno aveva subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femoraleO - Ilnon potrà contare su Alessandroprima del 2023. L'esterno rossonero, in occasione ...

