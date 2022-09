Bologna, la lettera di Mihajlovic: “non sono ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco” (Di giovedì 8 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il serbo è stato esonerato dopo il pareggio contro lo Spezia e la decisione ha scatenato tante reazioni. Il percorso dell’allenatore sulla panchina rossoblu è stato molto positivo, nelle ultime stagioni la salvezza è stata raggiunta con grande tranquillità. L’inizio di stagione non è stato entusiasmante, il Bologna ha conquistato appena tre punti in 5 giornate ma la situazione non era così drammatica. l’esonero di Mihajlovic è stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Bologna. Il serbo ha deciso di scrivere una lettera pubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non sono un ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco. In ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Sinisanon è più l’allenatore del. Il serbo è stato esonerato dopo il pareggio contro lo Spezia e la decisione ha scatenato tante reazioni. Il percorso dell’allenatore sulla panchina rossoblu è stato molto positivo, nelle ultime stagioni la salvezza è stata raggiunta con grande tranquillità. L’inizio di stagione non è stato entusiasmante, ilha conquistato appena tre punti in 5 giornate ma la situazione non era così drammatica.diè stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi del. Il serbo ha deciso di scrivere unapubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’. “Nonunma non lo. In ...

Gazzetta_it : La lettera di saluto di Mihajlovic a Bologna: 'Per sempre uno di voi' - DiMarzio : #SerieA | @Bolognafc1909, la lettera d’addio di #Mihajlovic - LazioNews_24 : #Mihajlovic saluta Bologna: la commovente lettera del serbo - ZedStar5 : RT @BolognaSpazio: ???????????? | Il toccante saluto di Sinisa #Mihajlovic sulle pagine della @Gazzetta_it in cui ringrazia i tifosi, la società… - zazoomblog : De Zerbi: no al Bologna per rispetto di Miha. La dura lettera daddio di Sinisa: Non sono un ipocrita - #Zerbi:… -