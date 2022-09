Bce | Lagarde | ' sui tassi ancora non ci siamo | serviranno ancora numerosi rialzi'

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. -(Adnkronos) - "Lo zero non è un tasso neutrale, ma non lo èneppure quello doveadesso.inmeeting" del Consiglio direttivo, "ma stiamo andando in quella direzione". Lo sottolinea la presidente della Bce Christineincontrando la stampa , osservando come sull'inflazione "non ci, abbiamostrada da fare".

LaVeritaWeb : Domani la Christine Lagarde comunicherà l’aumento di 50 o 75 punti. Una decisione che aggraverà la crisi italiana:… - CBinnella : RT @durezzadelviver: La credibilità della BCE, già seriamente danneggiata, scende ai minimi storici dopo le uscite odierne di Lagarde. - razzarara : RT @durezzadelviver: La credibilità della BCE, già seriamente danneggiata, scende ai minimi storici dopo le uscite odierne di Lagarde. - DieWelt75 : RT @durezzadelviver: La credibilità della BCE, già seriamente danneggiata, scende ai minimi storici dopo le uscite odierne di Lagarde. - llevaj : RT @durezzadelviver: La credibilità della BCE, già seriamente danneggiata, scende ai minimi storici dopo le uscite odierne di Lagarde. -

15.08 Neutralità tassiha spiegato: "lasi dirige verso il tasso neutro. Ci vorranno ulteriori rialzi verso la neutralità. Dove siamo non è il tasso neutro." 15.05 Domande dei giornalisti ...Lo ha affermato la presidente dellaChristinenella dichiarazione finale del Consiglio Direttivo, letta in apertura dell'incontro con la stampa. Laha osservato che nell'Eurozona "...Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte in riferimento allo scudo per la protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria introdotto ...come le decisioni sui tassi saranno prese nelle singole riunioni e basandoci sui dati" ha aggiunto, evidenziando come alla base della scelta ci siano stati proprio "i dati presentati dallo staff ...