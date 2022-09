Apple iPhone 14: fa foto e video più belli e punta sulla sicurezza (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nuovo smartphone dell’azienda californiana migliora il reparto fotografico e introduce nuove funzioni per la sicurezza personale in caso di incidenti Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Il nuovo smartphone dell’azienda californiana migliora il repartografico e introduce nuove funzioni per lapersonale in caso di incidenti

yabhishekhd : Apple iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max discontinued in India. ???? #AppleEvent - DurvidImel : M1 Ultra, Apple Watch Ultra.. iPhone Ultra soon? - techdroider : Apple iPhone 14 Pro & iPhone 14 Pro Max - Tweet2elangovan : RT @yabhishekhd: Apple iPhone 11, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max discontinued in India. ???? #AppleEvent - Pignottone : @Ikaro_san Iphone 8 comprato ricondizionato su swappie a 180 euro. Ciaone Apple. -