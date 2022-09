Ansia per la Regina Elisabetta: “medici preoccupati”, principe Carlo e William volano da lei (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è molta Ansia per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II: la sovrana 96enne, secondo quanto riferito dal Palazzo Reale, avrebbe fatto preoccupare non poco i medici britannici. Attualmente sarebbe sotto controllo medico a Balmoral. A far temere ulteriormente sarebbe la decisione del principe Carlo, primogenito 73enne e del nipote William, che sarebbero volati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è moltaper le condizioni di salute dellaII: la sovrana 96enne, secondo quanto riferito dal Palazzo Reale, avrebbe fatto preoccupare non poco ibritannici. Attualmente sarebbe sotto controllo medico a Balmoral. A far temere ulteriormente sarebbe la decisione del, primogenito 73enne e del nipote, che sarebbero volati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

