007 | affondato il mega yatch a tema James Bond a Kythnos

Leggi su zon

(Di giovedì 8 settembre 2022) Siamo abituato a vederlo sempre uscire dai guai, sempre in grande stile e vestito in modo impeccabile. Questa volta però il suo nome non è stato sinonimo di operazione riuscita, anzi. Quando parliamo di “007“, il rimando è ovviamente al nome in codice dell’agente segreto più famoso del cinema,. Per questo motivo ilche navigava le coste greche era stato rinominato così in onore della spia britannica. Il colosso dei mari lungo 48 metri si è da prima arenato su degli scogli sommersi, e poi è definitivamente. L’accaduto è successo il 6 Settembre, vicino alla baia di Kolona, di fronte all’isola di. I cinque passeggeri dell’imbarcazione sono stati prontamente soccorsi dalla guardia costiera locale. Come spiegato successivamente all’autorità, ...