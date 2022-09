WhatsApp gioca d’anticipo e lancia una novità in stile Android 13 (Di mercoledì 7 settembre 2022) WhatsApp si aggiorna alla versione 2.22.19.72 e inizia a introdurre anche nella versione stabile la possibilità di cambiare lingua! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 settembre 2022)si aggiorna alla versione 2.22.19.72 e inizia a introdurre anche nella versione stabile la possibilità di cambiare lingua! L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : WhatsApp gioca d’anticipo e lancia una novità in stile Android 13 - LucaC_01 : Amici l’11 ho un esame tosto quindi penso che da domani mi vedrete in questa settimana qua sopra praticamente 0, ma… - FinallyGio459 : RT @ElTrattore: Bellanova ha fatto le valigie e ha scritto nel gruppo whatsapp della squadra che è pronto per la trasferta. Quando gli hann… - PandArancio : RT @ElTrattore: Bellanova ha fatto le valigie e ha scritto nel gruppo whatsapp della squadra che è pronto per la trasferta. Quando gli hann… - emisruiyes93 : RT @ElTrattore: Bellanova ha fatto le valigie e ha scritto nel gruppo whatsapp della squadra che è pronto per la trasferta. Quando gli hann… -