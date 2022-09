Un problema dietro l’altro, Settembre sarà duro per questi segni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli astri mettono in guardia due segni zodiacali. Settembre sarà particolarmente difficile per loro, farebbero meglio a prepararsi al peggio. Settembre è appena iniziato e secondo le previsioni delle stelle questo mese porterà qualche vantaggio e qualche svantaggio ai diversi segni zodiacali. Alcuni segni beneficeranno degli influssi positivi della luna piena in Pesci dal 10 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli astri mettono in guardia duezodiacali.particolarmente difficile per loro, farebbero meglio a prepararsi al peggio.è appena iniziato e secondo le previsioni delle stelle questo mese porterà qualche vantaggio e qualche svantaggio ai diversizodiacali. Alcunibeneficeranno degli influssi positivi della luna piena in Pesci dal 10 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiovanniToti : A te che non molli mai, credi nelle tue idee e le porti avanti con coraggio, passione e sempre con il sorriso. Buon… - Gianlui78807380 : @ultimora_pol Il problema non è Giorgia Meloni. Ma l'accozzaglia fascista che si porta dietro. - FreddieTee : @ethenalss Con l'ex Riccardo Pozzoli (che è la mente dietro il primo blog) andavano alle feste del Popolo delle Lib… - Pasqual01350178 : @CuoreIschitano Di solito con una scusa faccio pagare lei direttamente. E se non ha soldi dietro nessun problema.… - gianmarialeone : RT @GiovanniToti: A te che non molli mai, credi nelle tue idee e le porti avanti con coraggio, passione e sempre con il sorriso. Buon compl… -