Un anno a Fleurville di Felicita Sala – Ricette per ogni stagione | Recensione

(Di mercoledì 7 settembre 2022) C’è questo libricino davvero carino per la collana ragazzi di Rizzoli che mi ha colpito: Undidai balconi, dai tetti e dai giardini scritto e illustrato da. UndiperUnAutore:42 pagine: 2022 Prezzo: 19,00€ ISBN: 9788817160285 EDITORE: Rizzoli Aè arrivata la primavera. Al numero 10 di Via dei Giardini sono tutti al lavoro nell’orto: ...

Il Secolo XIX

Perché no Un. Ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini Iniziamo con un libro di lettura per bambine e bambini dai quattro anni in su: afrutta e verdura si ...Un. Ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini di Felicita Sala Editore: Rizzoli Afrutta e verdura si coltivano ovunque. E nelle cucine di ogni casa si trasformano ... Piedi nudi e dinosauri, storie Asperger per i bambini e le bambine