Spezia, UFFICIALE la separazione con Pecini (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo Spezia ha comunicato la separazione con il Chief Football Riccardo Pecini: "Spezia Calcio comunica che Riccardo Pecini non ricoprirà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Loha comunicato lacon il Chief Football Riccardo: "Calcio comunica che Riccardonon ricoprirà...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Riccardo Pecini si separa dallo Spezia. Non è più il Direttore dell'area tecnica - sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE la separazione con Pecini: Lo Spezia ha comunicato la separazione con il Chief Football Riccardo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE Napoli-Spezia, biglietti in vendita a partire dalle ore 12?:… - ilnapolionline : UFFICIALE - Napoli/Spezia: i biglietti in vendita da oggi. Prezzi e modalità - - PinoSa54 : ?????? ' È UFFICIALE : IL NAPOLI È LA PIÙ INVIDIATA D'ITALIA ' dato che i Cori Beceri e Razzisti contro di Essa sono… -