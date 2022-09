Quirinale: Berlusconi, 'Mattarella garante democrazia, ridicolo metterci contro di lui' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi, in un'intervista ad 'Avvenire', definisce "ridicolo il tentativo di metterci in polemica con il Capo dello Stato, che al contrario considero un autorevole e prezioso garante della nostra democrazia. Il Quirinale al momento è occupato con grande autorevolezza, e lo sarà per quasi sette anni". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Silvio, in un'intervista ad 'Avvenire', definisce "il tentativo diin polemica con il Capo dello Stato, che al contrario considero un autorevole e preziosodella nostra. Ilal momento è occupato con grande autorevolezza, e lo sarà per quasi sette anni".

