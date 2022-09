Punta il fucile contro i carabinieri: 42enne in manette (Di mercoledì 7 settembre 2022) Armato di fucile ha minacciato i carabinieri. Ecco cosa è successo È successo il 5 settembre scorso quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Aprilia sono stati chiamati a intervenire perché un 42enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica ed era armato di fucile. L’uomo ha minacciato i militari imbracciando il fucile che gli investigatori hanno scoperto essere detenuto illegalmente e si è opposto con resistenza alle forze dell’ordine intervenute. I militari lo hanno disarmato Gli uomini dell’Arma sono, però riusciti prontamente a disarmare il 42enne e ad arrestarlo. L’uomo si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina. Guidonia come il Far west, esce dal balcone e spara all’impazzata su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Armato diha minacciato i. Ecco cosa è successo È successo il 5 settembre scorso quando idella sezione Radiomobile di Aprilia sono stati chiamati a intervenire perché unsi trovava in evidente stato di alterazione psicofisica ed era armato di. L’uomo ha minacciato i militari imbracciando ilche gli investigatori hanno scoperto essere detenuto illegalmente e si è opposto con resistenza alle forze dell’ordine intervenute. I militari lo hanno disarmato Gli uomini dell’Arma sono, però riusciti prontamente a disarmare ile ad arrestarlo. L’uomo si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina. Guidonia come il Far west, esce dal balcone e spara all’impazzata su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Punta il fucile contro i carabinieri: 42enne in manette - News_24it : APRILIA – L'uomo, un 50enne residente in via Carano, alle porte di Aprilia, si sarebbe puntato l'arma al collo all'… - SAGITTABCNDO : @exuviaurevoir la verità è che se l'insegnante non mi punta contro il fucile allora io non ho la forza di volontà per suonare da solo - El1_Elyon : @SagittaVerdi Analizza bene. Il professore punta il fucile SOLO contro speranza dimenticando che la SUA Meloni HA F… -