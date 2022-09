Papa Francesco e l' esempio della suocera che arriva all' improvviso

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - "Dio lavora attraverso eventi non programmabili, quei 'per caso'... e anche nei contrattempi". Cosìa braccio durante l'Udienza Generale, dedicata al discernimento. "Un consiglio che vi do: state attenti alle cose inattese. Lì ti sta parlando la vita, ti sta parlando il Signore, ti sta parlando il diavolo... ma c'è una cosa da discernere: come reagisco io alle cose inattese", ha continuato sempre a braccio facendo degli esempi: "Io sono tranquillo a casa... e pum pumla. Tu come reagisci? È amore o hai un'altra cosa dentro?". E poi un altro: "Io stavo lavorando nell'ufficio bene e viene un compagno a dirmi che ha bisogno di soldi...Tu come reagisci?". Occorre "vedere cosa succede quando viviamo cose che non aspettiamo e li' possiamo conoscere il nostro cuore ...