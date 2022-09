Non solo Starlink (Di mercoledì 7 settembre 2022) La SpaceX ha compiuto il solito lancio settimanale di una missione Starlink. Questa volta, oltre alle decine di satelliti per l'internet dallo spazio, sul razzo trovava posto anche uno stadio supplementare condiviso realizzato dalla Spaceflight per il trasporto di altri veicoli. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) La SpaceX ha compiuto il solito lancio settimanale di una missione. Questa volta, oltre alle decine di satelliti per l'internet dallo spazio, sul razzo trovava posto anche uno stadio supplementare condiviso realizzato dalla Spaceflight per il trasporto di altri veicoli.

