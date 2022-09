Napoli : Sabato 10 settembre terminerà la campagna abbonamenti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con una nota sul sito ufficiale, il Napoli annuncia la fine della campagna abbonamenti per Sabato 10 settembre, ecco i dettagli : " Per quanto riguarda la campagna abbonamenti 2022/2023, da domani alle ore 12 partono gli ultimi giorni per sottoscrivere l'abbonamento. La campagna abbonamenti terminerà Sabato 10 settembre alle ore 15 in concomitanza con l'inizio di Napoli-Spezia". Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con una nota sul sito ufficiale, ilannuncia la fine dellaper10, ecco i dettagli : " Per quanto riguarda la2022/2023, da domani alle ore 12 partono gli ultimi giorni per sottoscrivere l'abbonamento. La10alle ore 15 in concomitanza con l'inizio di-Spezia".

nomorebadvibess : la mia amica mi ha regalato i biglietti del napoli x sabato la AMO - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Napoli per quanto riguarda la Campagna Abbonamenti 2022/2023, da domani alle ore 12 partono gli ultimi giorni per sottosc… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: UFFICIALE - La SSC #Napoli comunica: 'Per quanto riguarda la Campagna Abbonamenti 2022/2023, da domani alle ore 12 parton… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli: “La Campagna Abbonamenti si concluderà sabato 10 settembre… -