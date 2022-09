Milinkovic-Savic: «Vogliamo far vedere la Lazio in Europa» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lazio, le parole di Milinkovic-Savic in conferenza stampa in vista della sfida con il Feyenord: «Mercato? Sono ancora qui» Insieme a Maurizio Sarri c’era Milinkovic-Savic nella sala stampa a presentare la sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per la prima giornata del gruppo F dell’Europa League. Di seguito le parole del giocatore. PRIMO GOL ED ESORDIO IN Europa – «Mi ricordo bene del primo gol, sono passati 8 anni. Per noi l’Europa League è una bella cosa, Vogliamo far vedere la Lazio in Europa. Siamo carichi e Vogliamo che arrivi domani il più in fretta possibile». MERCATO – «L’estate l’ho vissuta come quelle prima, ogni giorno avevo altre squadre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022), le parole diin conferenza stampa in vista della sfida con il Feyenord: «Mercato? Sono ancora qui» Insieme a Maurizio Sarri c’eranella sala stampa a presentare la sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per la prima giornata del gruppo F dell’League. Di seguito le parole del giocatore. PRIMO GOL ED ESORDIO IN– «Mi ricordo bene del primo gol, sono passati 8 anni. Per noi l’League è una bella cosa,farlain. Siamo carichi eche arrivi domani il più in fretta possibile». MERCATO – «L’estate l’ho vissuta come quelle prima, ogni giorno avevo altre squadre ...

