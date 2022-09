Luca Guadagnino torna a Venezia con 'Bones and All', un amore tra cannibali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dice Timothée Chalamet: "Siamo vicini a un collasso della società per via dei social e questi film sono importanti per capire perché accade" “Quest’uomo mi ha cambiato la vita”: è così che Timothée Chalamet esordisce parlando di Luca Guadagnino, il regista che cinque anni fa lo presentava al mondo con Chiamami Col tuo Nome, consacrandolo come uno degli attori più importanti della sua generazione. tornano al Lido insieme con un film delicato, seppur … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dice Timothée Chalamet: "Siamo vicini a un collasso della società per via dei social e questi film sono importanti per capire perché accade" “Quest’uomo mi ha cambiato la vita”: è così che Timothée Chalamet esordisce parlando di, il regista che cinque anni fa lo presentava al mondo con Chiamami Col tuo Nome, consacrandolo come uno degli attori più importanti della sua generazione.no al Lido insieme con un film delicato, seppur …

