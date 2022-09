Leclerc | ' ' Voglio rivivere le emozioni del 2019' '

sonoasya : ti voglio bene @Charles_Leclerc ?? - waveshande : “non molliamo niente, non molleremo fino alla fine” il bene che ti voglio @Charles_Leclerc - BlueckJonas : Quanto vi voglio bene ???? @Charles_Leclerc @Carlossainz55 - Syview__ : Anche se si potrebbe semplicemente sintetizzare in: anch’io voglio incontrare Charles Leclerc punto. - Syview__ : Anch’io voglio incontrare Charles Leclerc mentre fa l’italiano medio con la merenna in mano -

Il pilota della Ferrari Charlesha parlato delle ambizioni della Ferrari in vista del Gran premio di ...pensare a una Ferrari capace di regalare a me, e a tutti i tifosi una domenica memorabile . Dunque vorrei proprio cheriuscisse nell'impresa; vorrei una Rossa in forma olimpionica, ...Questa domenica la Ferrari si affaccia al Gran Premio d'Italia, un appuntamento da non sbagliare per il Cavallino Rampante. I piloti della scuderia rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono a caccia ...Entriamo nel vivo della settimana che porta al GP d'Italia. Grande attesa dei tifosi per la Ferrari e per i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz che in esclusiva per Sky hanno chiacchierato con Carlo ...