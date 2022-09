Klopp: “Problemi evidenti, noi abbiamo giocato male e il Napoli bene” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli-Liverpool – Le parole di Jürgen Klopp in conferenza stampa, dopo la sconfitta allo Stadio Maradona, contro il Napoli di Luciano Spalletti. Le scuse ai … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022)-Liverpool – Le parole di Jürgenin conferenza stampa, dopo la sconfitta allo Stadio Maradona, contro ildi Luciano Spalletti. Le scuse ai … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

JJJVCK : RT @MMazza6: @Spazio_Napoli Fare certe domande solo per sentirsi dire 'no, Napoli è sicura sono solo stereotipi' e masturbarsi sull'idea no… - MMazza6 : @Spazio_Napoli Fare certe domande solo per sentirsi dire 'no, Napoli è sicura sono solo stereotipi' e masturbarsi s… - estellapessoa : RT @claudioruss: #Klopp: '#Napoli pericolosa? Credo stiate cercando il titolone, pensate che la città lo sia? Ho la sensazione che non sapp… - BrunoGalvan85 : #Klopp: '#Napoli pericolosa? Credo stiate cercando il titolone, pensate che la città lo sia? Ho la sensazione che n… - antidisfattista : RT @claudioruss: #Klopp: '#Napoli pericolosa? Credo stiate cercando il titolone, pensate che la città lo sia? Ho la sensazione che non sapp… -