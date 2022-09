Il Telegraph | l’esonero di Tuchel è un atto alla Abramovich | credevamo che Boehly fosse diverso

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 settembre 2022) SulJamie Carragher critica aspramente la decisione del Chelsea di esonerare Thomas. Scrive l’ex difensore: Licenziare qualsiasi manager dopo sette partite in una stagione è ridicolo. Licenziare un manager della classe di Thomasè da pazzi. Per Carragher non ha alcun sensopochi giorni dopo la fine del mercato senza avergli dato il tempo di assemblare la squadra. A Carragher questo modo di fare ricorda quello di. Dopo questa decisione brutale, è chiaro che l’ombra della politica di Romanincombe ancora sul club. Proprio quando sembrava che a Stamford Bridge era cominciata una nuova era all’insegna della tranquillità, nel suo primoimportanteha copiato il modo di fare del suo ...