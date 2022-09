Gli immigrati sì, i russi no: che strane le politiche migratorie Ue (Di mercoledì 7 settembre 2022) Completa sospensione dell’accordo di facilitazione dei visti esistenti tra russia e Unione Europea. Questa la decisione presa durante un vertice informale dai ministri degli esteri dei 27 stati membri dell’Unione Europea. “Ai cittadini russi potrebbe essere negato l’ingresso nell’Unione Europea anche se minuti di visto Schengen”, aveva infatti affermato il capo della diplomazia europea Joseph Borrell. Il “visto Schengen” non è altro che un permesso unico per i paesi membri dell’Ue e che consente alle persone in arrivo in Europa per brevi soggiorni di spostarsi tra i diversi stati, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.? Ad oggi, la popolazione russa non avrà più questo permesso perché, concretamente, con l’abolizione della facilitazione del rilascio del visto, ottenerlo sarà una vero e proprio calvario. Se già c’erano limitazioni per alcune ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Completa sospensione dell’accordo di facilitazione dei visti esistenti traa e Unione Europea. Questa la decisione presa durante un vertice informale dai ministri degli esteri dei 27 stati membri dell’Unione Europea. “Ai cittadinipotrebbe essere negato l’ingresso nell’Unione Europea anche se minuti di visto Schengen”, aveva infatti affermato il capo della diplomazia europea Joseph Borrell. Il “visto Schengen” non è altro che un permesso unico per i paesi membri dell’Ue e che consente alle persone in arrivo in Europa per brevi soggiorni di spostarsi tra i diversi stati, più Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.? Ad oggi, la popolazione russa non avrà più questo permesso perché, concretamente, con l’abolizione della facilitazione del rilascio del visto, ottenerlo sarà una vero e proprio calvario. Se già c’erano limitazioni per alcune ...

