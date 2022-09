Eliana Michelazzo reagisce a Pamela Prati al GF Vip | riaccende il Caltagirone gate

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo mesi di rumor, ieriha ufficializzato la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Poche ore dopoha pubblicato un storia in cui ha detto di non voler commentare la notizia, ma ha anche aggiunto che la verità la sanno ‘entrambe’ “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”. Va specificato chein più occasioni in questi due anni ha dichiarato di aver sempre creduto all’esistenza di Mark: “Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un ...

andreabossoo : RT @raffinatissimo_: tutta la mia tl sta condividendo la storia di eliana michelazzo miodio ritorneremo davvero al 2019 - SonoImprudente : Sii Pratiful continua ?? Grazie Pamela Prati,Eliana Michelazzo,Pamela Perricciolo - Serpy95 : RT @raffinatissimo_: tutta la mia tl sta condividendo la storia di eliana michelazzo miodio ritorneremo davvero al 2019 - barbarathelife : RT @raffinatissimo_: tutta la mia tl sta condividendo la storia di eliana michelazzo miodio ritorneremo davvero al 2019 - AmiciSpecialiu1 : RT @raffinatissimo_: tutta la mia tl sta condividendo la storia di eliana michelazzo miodio ritorneremo davvero al 2019 -

... non esisteva alcun Caltagirone e la storia d'amore, i figli presi in affido e il matrimonio imminente erano bugie architettate con ogni probabilità da Pamela Petrarolo ed, ...- Non ha più un buon rapporto con, sua ex manager . Tra lei due non scorre più buon sangue. - Per un periodo ha lavorato anche nel B&B di proprietà della famiglia di Chiofalo. - ... Eliana Michelazzo reagisce a Pamela Prati al GF Vip La soubrette del Bagaglino di nuovo in televisione tre anni dopo lo scandalo delle nozze con l'inesistente Mark Caltagirone ...