Cisgiordania, raid dei soldati israeliani in un campo profughi: un palestinese morto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un palestinese è stato ucciso la scorsa notte in Cisgiordania, durante una retata dell’esercito israeliano in un campo profughi. Il 21enne Yunis Ghassan Tayeh è stato colpito dal fuoco dei militari israeliani alle prime ore di oggi, durante gli scontri scoppiati al campo di Far’a, tra Jenin e Tubas. I soldati erano entrati nel campo per arrestare un palestinese ricercato. “Durante l’operazione, è stato lanciato un ordigno esplosivo improvvisato e sono stati sparati colpi di arma da fuoco contro le forze armate, che hanno risposto”, ha detto l’esercito israeliano. La scorsa notte i soldati israeliani hanno arrestato 25 palestinesi in una serie di operazioni in Cisgiordania, in cui ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unè stato ucciso la scorsa notte in, durante una retata dell’esercito israeliano in un. Il 21enne Yunis Ghassan Tayeh è stato colpito dal fuoco dei militarialle prime ore di oggi, durante gli scontri scoppiati aldi Far’a, tra Jenin e Tubas. Ierano entrati nelper arrestare unricercato. “Durante l’operazione, è stato lanciato un ordigno esplosivo improvvisato e sono stati sparati colpi di arma da fuoco contro le forze armate, che hanno risposto”, ha detto l’esercito israeliano. La scorsa notte ihanno arrestato 25 palestinesi in una serie di operazioni in, in cui ...

